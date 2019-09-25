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Мужчины смогут раньше стать пенсионерами
25 Сентябрь 2019, 20:15
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25 Сентябрь 2019, 20:00
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25 Сентябрь 2019, 19:45
«Доступная ипотека» уже год помогает приобрести жильё приморским семьям
25 Сентябрь 2019, 19:40
Изменения в системе ОСАГО рассмотрят в Госдуме
25 Сентябрь 2019, 19:30
«Вызывает беспокойство»: Путин озаботился доходами россиян
25 Сентябрь 2019, 17:15
Президент собирается повысить уровень благосостояния россиян, сообщает DEITA.RU.
Владимир Путин совместно с правительством хочет найти дополнительные стимулы для роста доходов граждан. По словам президента, даже с учётом устойчивого роста заработных плат по стране в целом, доходы россиян по-прежнему растут слишком медленными темпами.
Как отметил глава государства, подобная ситуация "вызывает беспокойство". Вместе с этим, Путин обратил внимание и на некоторые положительные тенденции. В частности, президент привёл в качестве одного из таких примеров низкий уровень инфляции, который гарантирует гражданам высокую степень сохранности их денег.
В целом же президент поручил правительству найти новые механизмы для ускорения экономического развития страны в целом, что неизбежно должно повлиять и на заработок каждого отдельного человека.
Дмитрий Шевченко