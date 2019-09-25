«Вызывает беспокойство»: Путин озаботился доходами россиян

Президент собирается повысить уровень благосостояния россиян, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин совместно с правительством хочет найти дополнительные стимулы для роста доходов граждан. По словам президента, даже с учётом устойчивого роста заработных плат по стране в целом, доходы россиян по-прежнему растут слишком медленными темпами.

Как отметил глава государства, подобная ситуация "вызывает беспокойство". Вместе с этим, Путин обратил внимание и на некоторые положительные тенденции. В частности, президент привёл в качестве одного из таких примеров низкий уровень инфляции, который гарантирует гражданам высокую степень сохранности их денег.

В целом же президент поручил правительству найти новые механизмы для ускорения экономического развития страны в целом, что неизбежно должно повлиять и на заработок каждого отдельного человека.

Дмитрий Шевченко