В России участились случаи взлома аккаунтов Telegram независимых журналистов, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом распространил Веб Телеграм.

По имеющимся данным, неизвестные пытались взломать аккаунты сразу нескольких известных российских журналистов. Самое интересное в этой истории то, что у жертв взлома были правильно введены коды из sms-сообщений.

Отмечается, что аккаунты от взлома были спасены благодаря тому, что учетная запись была защищена паролем двухфакторной авторизации. Откуда злоумышленники взяли пароли, на данный момент остается загадкой. Не исключается, что это была переадресация или даже копия SIM-карты.

Ранее прошла информация о том, что личные данные миллионов пользователей Instagram утекли в Сеть. Все они могут обнаружить свои данные в открытом доступе в Сети.

Екатерина Брязгунова