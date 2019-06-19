Они бы ужесточили процедуру, сообщает DEITA.RU.



ВЦИОМ спросил у россиян, как они относятся к современным выпускным вечерам. Те, кто закончил школу 15 лет назад и больше, уверены, что выпускные у современных детей слишком роскошные.

Как пишет ТАСС, чаще всего такой точки придерживаются женщины (86%) и люди старшего поколения. Только 16% опрошенных довольны тем, как выглядят выпускные вечера сегодня. Интересно, что среди довольных больше всего мужчин.

59% россиян отметили, что к выпускникам надо быть строже. 32% наоборот, считают, что в такой важный день надо дать больше свободы.

Как объяснил такую ситуацию генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов, заявления о том, что раньше было лучше, исходит из воспоминаний людей о том, как выпускные проходили у них. «существует стереотип, что "в наши годы было лучше"», – объяснил Абрамов.

Елена Миронова