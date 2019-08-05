В воскресенье, 4 августа, хлопок бытового газа произошел в одном из жилых домов в приморском городе Лесозаводске, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, информация о взрыве поступила в 9 часов 25 минут по местному времени. Спустя десять минут на место происшествия прибыли спасатели.

Во время взрыва пострадали две человека. Оба госпитализированы с тяжелыми ожогами.

В управлении подчеркнули, что на данный момент проводится дознание. Серьезных разрушений нет.

Напомним, что в России участились случаи так называемых хлопков бытового газа. Чтобы обезопасить граждан, власти думают, каким образом создать систему, которая могла бы исключить подобные случая из отечественной практики.

Екатерина Брязгунова