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Взрыв газа в кафе в Улан-Удэ: двенадцать человек пострадали

мчс

Двенадцать человек пострадали от взрыва газового баллона в одном из кафе в центре Улан-Удэ. Об этом сообщает DEITA.RU.

Страшное происшествие случилось ранним утром субботы перед самым открытие кафе. Согласно информации МЧС Бурятии, во время подготовки зала и кухни к приему гостей сотрудники заведения услышали, как хлопнул один из газовых баллонов, но среагировать не успели – в ту же секунду помещение охватил пожар. Площадь возгорания увеличивалась после того, как взорвались газовые баллоны.

В минздраве региона сообщили о двенадцати пострадавших с ожогами разной степени тяжести и контузией от взрывной волны. Информации о погибших нет. Известно, что пять жителей Бурятии оказались от врачебной помощи, двое человек находятся в реанимации, один – в коме. Среди пострадавших есть как сотрудники кафе, так и посетители.

Правоохранительные органы уже начали проверку по факту происшествия.

Екатерина Цой

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