«Взрыв» колбасы на кухне удивил россиянку

Жительница Тулы пожаловалась в сообществе «Черный список Тулы» во «ВКонтакте» на колбасу, которая буквально взорвалась у нее на кухне, сообщает ИА DEITA.RU .

Мясной продукт женщина купила в местном магазине и на следующий день решила сделать себе и родственникам бутерброды. Но пока она заваривала чай, колбаса «взорвалась» у нее на столе.

Жительница Тулы уверяет, что раньше никогда не сталкивалась с подобными казусами. Производитель «чудо-колбасы» пока никак не прокомментировал произошдшее.

Специалист мясной индустрии «Мясной Эксперт» объяснил такой феномен избыточным давлением внутри батона за счет нарушенной микробиологии внутри колбасы, либо излишним наполнением оболочки колбасной начинкой. Еще одной возможной причиной может быть нарушение технологии термоусадки, когда оболочку замачивают не по инструкции, а просто в кипятке.

Фото: «Черный список Тулы» / «ВКонтакте»