В полночь 29 июня в городе Коврове Владимирской области прогремел взрыв, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС России, информация о взрыве поступила в восемь минут первого по местному времени. Пожарные незамедлительно выехали по указанному адресу: улица Зои Космодемьянской, дом 1/2. Прибывшие спасатели обнаружили, что на месте взрыва уже вовсю бушует огонь.

По предварительной информации, взрыв прогремел из-за утечки бытового газа. Известно о десяти пострадавших, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, ранним утром 31 декабря прошлого года в городе Магнитогорске произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. В результате взрыва полностью обрушился подъезд. В течение трех суток спасатели извлекали из-под обломков погибших, в общей сложности было обнаружено 39 погибших, среди которых находились и несовершеннолетние.

Екатерина Брязгунова



