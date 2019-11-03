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Взрыв произошел в многоквартирном доме

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На месте работают спасатели, сообщает DEITA.RU.

В ночь на воскресенье, 3 ноября, в городе Карабаш Челябинской области в многоквартирном доме произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался газ. Об этом сообщили в МЧС области.

В момент взрыва в квартире находилось трое, в том числе ребенок. От взрыва пострадала хозяйка квартиры: женщину госпитализировали с ожогами.

На место ЧП прибыли спасатели. Они эвакуировали всех жильцов подъезда. После того, как специалисты осмотрели конструкии, людям разрешили вернуться в дом. От взрывной волны пострадало только окно той самой квартиры. Сейчас на месте работают полицейские, которые должны установить причину взрыва.

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