За медицинской помощью в Дзержинске обратились 85 человек, сообщает DEITA.RU.

После взрывов на оборонном заводе «Кристалл», которые произошли около полудня в субботу, 1 июня, в медучреждения обратились 85 человек, из них только 39 — это работники завода. На данный момент есть информация о 16 госпитализированных, одна гражданка находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. 69 гражданам медпомощь уже оказана.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов», санкции которой предусматривают наказание на срок до трех лет.

Отмечается, что в результате взрыва выбиты стекла в 185 домах. Такой масштаб разрушений стал возможен из-за взрывной волны, которая разлетелась. В Дзержинске и еще в трех ближайших поселках введен режим ЧС.

Как пишут «Известия», в пятницу, 31 мая, на заводе был отстранен от занимаемой должности директор. При его руководстве отмечалось систематическое нарушение норм безопасности.

Происшествие вызвало много разговоров и тысячи публикаций в интернете. Однако местные жители отмечают интересную тенденцию. «Все говорят про Дзержинск, но при этом в Подмосковье сегодня тоже был взрыв, взорвались цистерны с топливом, а еще грузовик столкнулся с пассажирским поездом и тот загорелся... Наша страна очень большая в ней много что происходит, не надо из-за каждого случая впадать в панику и депрессию», — написала Екатерина в паблике «Подслушана Дзержинск». К слову, она забыла упомянуть, что 1 июня в Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, следующего маршрутом Новосибирск — Владивосток.

Екатерина Брязгунова