В многоквартирном доме в приморском городе Находка прогремел взрыв, сообщает DEITA.RU.

Как уточнил источник в силовых структурах, во время взрыва два человека погибли и двое ранено.

Около 17.30 в понедельник, 26 августа, на первом этаже многоквартирного дома номер 16 по улице Заводской произошел взрыв. По предварительной версии, в квартире взорвалась боевая граната.

На месте происшествия работают спецслужбы. По предварительным оценкам, пострадала только одна квартира, а здание не получило серьезных повреждений.

Дмитрий Санников