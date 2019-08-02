В пятницу, 2 августа, сразу семь мощных взрывов прогремели в тайской столице Бангкоке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на телеканал Nation TV.

Первыми прогремели три взрыва в разных частях города. Между каждым из них прошло не более пяти или семи минут. От страшного шума проснулись жители близлежащих районов. Больше всех граждан перепугал взрыв рядом с гостиницей, в конгресс-центре которой на этой неделе стартовали министерские встречи стран-членов АСЕАН.

Кроме того, взрывные устройства сработали на улице, в гостинице Indra Regent Hotel, под станцией наземного метров на улице Наративат, а также у комплексов правительственных зданий.

Отмечается, что имеются пострадавшие. Полиция призывает всех жителей и гостей Бангкока обращать внимание на оставленные вещи и сообщать о них в полицию.

Напомним, Бангкок находится в 149 километрах от города Паттайя, который так любят российские туристы.

Екатерина Брязгунова