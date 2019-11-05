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Взвинтили цены: улететь в Москву скоро станет невозможно
Попытки Аэрофлота отказаться от работы по «плоским» тарифам на дальневосточных маршрутах привели к тому, что остальные авиакомпании получили возможность резко повысить цены на свои услуги, сообщает DEITA.RU.
Жители Хабаровска бьют тревогу: после отказа крупной компании работать с регионом, в Москву стала летать «дочка» «Аэрофлота» - компания «Россия». Изначально фирмы обслуживали жителей по «плоскому» тарифу, теперь же решили отказаться от этой схемы.
Пока перевозчик ведет переговоры с правительством края, конкурирующие фирмы поднимают цены на билеты. Таким образом, цена на маршрут Хабаровск-Москва-Хабаровск становится все выше.
Сейчас не одна компания не делает прямых рейсов с Дальнего Востока до столицы. Это касается не только Хабаровска, но и Владивостока.
«Добраться до Москвы сейчас можно только с пересадками. У меня, например, мама живет в Москве, дом там. Получается, я не могу теперь к себе домой нормально приехать, в свою законную квартиру? Живу и работаю во Владивостоке, конечно. Но с родственниками тоже летаю увидеться, хотя бы раз в год. А мне под это и отпуск нужно запланировать, и деньги выделить заранее», - возмущается жительница приморской столицы Александра.
К слову, сам «Аэрофлот» пока никак не комментирует ситуацию.
Напомним, что ранее представитель Минтранса отметил, что существование «плоских» тарифов невыгодно для компании. И, чтобы возобновить эту систему, нужно проиндексировать цены с 2008 года на уровень нынешней инфляции. По словам сотрудника ведомства, сам механизм крайне невыгоден для авиа-монополиста.
Александра Маслова