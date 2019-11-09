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Взяли деньги и отказали: льготная ипотека оказалась недоступной
Люди жалуются на то, что государственная структура
навязывает им дорогую ипотеку, сообщает DEITA.RU.
Жительница Приморья опубликовала в соцсетях на странице Revizor_vdk рассказ о том, как ее семья пыталась взять хваленую льготную ипотеку через Корпорацию развития жилищного строительства. Речь идет о 6% ипотеке для работников бюджетной сферы.
По словам автора поста, для того, чтобы получить разрешение в КРЖС, им пришлось собрать огромное количество справок. Кроме того, отдать немалую сумму за оценку выбранной квартиры. И только после того, как деньги корпорация получила, людям сообщили: технические сложности, льготную ипотеку не получите.
В чем суть технических сложностей, семье не объяснили. Но зато стали навязывать ипотеку под 9 с лишним процентов или ожидание. Только вот продавец квартиры ждать не станет, а за оценку новой снова придется платить.
Интересно, что в комментариях нашлись и другие приморцы, рассказавшие о том, что попали точно в такую же ситуацию. Технические проблемы пользователи соцсетей объяснили банальным отсутствием денег на выплаты банкам.
Елена Миронова