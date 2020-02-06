Взять кредит можно будет в продуктовом магазине

Сбербанк сообщил о том, что уже в этом году собирается оборудовать сельские магазины России необходимым оборудованием для оформления кредитов, передаёт DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Причиной побудившей крупнейший российский банк пойти на такой шаг стала низкая рентабельность содержания отдельного филиала в небольших населённых пунктах.

Сотрудничество с магазинами поможет Сбербанку снизить издержки на обеспечение работы своих представителей, а гражданам станет удобнее в случае необходимости оформлять кредит вместе с покупкой нужных продуктов.

Ранее Сбербанк уже успешно реализовал возможность снятия наличных на кассах продуктовых магазинов, расположенных в российских сёлах и деревнях.