Своеобразный рекорд установил взяточник, похитив 12 миллиардов рублей, сообщает DEITA.RU.

Как передает источник, у начальника отдела Управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли именно такую сумму.

Эта сумма оказалось еще больше, чем обнаруженная у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Впрочем, следствие предполагает, что контрразведчик и его сообщники помогали трем банкам минимум.

Когда проводились обыски, в квартирах Черкалина обнаружили 12 миллиардов рублей. Есть версия о получении этих денег – за покровительство неких людей в коммерческих структурах, включая банки. Предполагается, что такие суммы выплат могли бы «потянуть» три банка.

Добавим, что сумма взяток, фактически указанная в деле, оказалась меньше указанной на данный момент.

В настоящее время на Черкалина заведено уголовное дело.

Анастасия Туркова