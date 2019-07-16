Взыскание зарплатных долгов можно будет проводить без суда, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Правительство одобрило законопроект, по которому взыскать долг по заработной плате можно, не прибегая к суду, направившись к приставам. Работодатель, в свою очередь, вправе оспорить решение.

Государственный инспектор труда вправе потребовать от работодателя выплатить начисленную, но не отданную сотруднику зарплату или иные выплаты, передав приставам документы.

Эта мера призвана упростить защиту трудовых прав граждан, повысив полномочия государственных инспекторов. Также она облегчает работу судов, с которых снимется часть нагрузки. При этом учитываются права и работника, и работодателя.

Судебный пристав в процессе разбирательства получит возможность запросить в банках и иных кредитных организациях информацию о счетах должника, номерах счетов, количестве и движении средств в рублях и иностранной валюте.

Анастасия Туркова