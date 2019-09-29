Взыскивать долги будут без суда

Упрощенную форму по взысканию долгов по зарплате с работодателя разработали в правительстве России, сообщает DEITA.RU.

Смысл нововведения состоит в том, что работники смогут взыскать долги по зарплате не обращаясь в суд. В документе прописано, что работник, не получивший вовремя зарплату, может обратиться в Государственную инспекцию труда, которая выпишет работодателю-должнику предписание об устранении нарушений.

Если же предписание не будет исполнено, то инспекция составит и направит исполнительный лист судебным приставам. Однако в документе подчеркивается, что упрощенная форма может быть использована лишь в том случае, если зарплата была начислена и зафиксирована в платежных документах.

Дмитрий Санников