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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

WADA и РУСАДА продолжают спор

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Всемирное антидопинговое агентство продолжает спорт с российскими «коллегами», сообщает DEITA.RU.

 Как пишет «Российская газета», WADA уведомило о споре Спортивный арбитражный суд. Как заявила сама организация, намерение об этом уведомлении осуществилось накануне, 9 января.

Отметим, что месяц назад комитет всемирной организации единогласно проголосовал за то, чтобы лишить РУСАДА статуса. Однако, 24 декабря российская сторона официально возразила на это решение.

Окончательное решение разбирательства теперь остается за судом – CAS. До вынесения окончательного вердикта четырехлетний запрет на выступление спортсменов под российским флагом не вступит в силу.  

Александра Маслова

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