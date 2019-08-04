Популярные приложения WhatsApp и Instagram в скором времени будут переименованы, сообщает DEITA.RU по материалам The Information.

Как отмечает издание, в название приложений будет добавлена формулировка «от Facebook». Новые названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp. На экране гаджетов приложения останутся под прежними наименованиями.

Facebook таким образом дополнительно указывает на то, что популярный мессенджер и социальная сеть принадлежат компании. Соцсеть таким образом планирует улучшить репутацию на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.

Накануне сследователь в сфере кибербезопасности нашел в приложении Instagram уязвимость, которая позволяет получить доступ к любому аккаунту всего за считанные минуты.

Дмитрий Санников



