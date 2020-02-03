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6 Декабрь 2019, 18:15

WhatsApp отключился на миллионах телефонов

Телефон

C 1 февраля 2020 года WhatsApp не поддерживает операционные системы Android 2.3.7 и iOS 8, а также более старые версии этих двух платформ, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается на официальном сайте приложения WhatsApp, пользователи устаревших устройств на базе iOS и Android не смогут пользоваться какими-либо функциями WhatsApp. Чтобы продолжить общение через мессенджер, разработчики рекомендуют сменить устройство на более современное.

По данным сервиса Downdetector, за последние 24 часа глобальных сбоев в работе приложения WhatsApp не зафиксировано. Отдельные проблемы со входом отмечались у единичных пользователей.

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