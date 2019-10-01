telegr wh call

Новости

WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах

1 Октябрь 2019, 10:05

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Международным Днем пожилых людей

1 Октябрь 2019, 10:00

«Теперь переживаю» — история на парковке испортила утро девушке

1 Октябрь 2019, 09:45

Медведев разрешил простым детям учиться в школах дипломатов

1 Октябрь 2019, 09:15

Названы 5 признаков пьяного водителя

1 Октябрь 2019, 08:45

Этим россиянам отменят налог

1 Октябрь 2019, 08:15

Названы 2 документа, которые сохранят вашу квартиру

1 Октябрь 2019, 07:45

Сотни миллиардов не хватит на пенсии в следующем году

1 Октябрь 2019, 07:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах

1 Октябрь 2019, 10:05

Женская рука сотовый мобильник

С 1 февраля предстоящего года на смартфонах старых моделей прекратит работу мессенджер WhatsApp, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители компании на официальном сайте.

Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2.3.7 Gingerbread и все, что пониже.

Точной даты, когда мессенджер прекратит работу, не известно. Однако ясно одно: в какой-то не очень прекрасный момент последнее обновление перестанет действовать и мессенджер не станет принимать и отправлять сообщения.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Владельцы всех новых банковских карт находятся в опасности

Озвучена средняя зарплата столичного жителя

«Ворует мои деньги» — заявление Кудрина о пенсиях разгневало россиян

Популярное

Новая «горячая точка» Приморья грозит многотысячным митингом

«ГЛОНАСС в унитаз» может подмочить победы Кожемяко

Новый обман с банковскими картами набирает обороты

«Уничтожить гадюшник»: названы имена предателей России из властей
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...