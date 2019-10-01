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WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах
1 Октябрь 2019, 10:05
С 1 февраля предстоящего года на смартфонах старых моделей прекратит работу мессенджер WhatsApp, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители компании на официальном сайте.
Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2.3.7 Gingerbread и все, что пониже.
Точной даты, когда мессенджер прекратит работу, не известно. Однако ясно одно: в какой-то не очень прекрасный момент последнее обновление перестанет действовать и мессенджер не станет принимать и отправлять сообщения.
Екатерина Брязгунова