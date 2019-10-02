WhatsApp предупредил об исчезновении сообщений

Из популярного у россиян мессенджера начнут исчезать сообщения - создатели WhatsApp заявили о внедрении новой функции для пользователей. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно информации от разработчиков, в новой версии приложения для общения пользователям станет доступна опция самоудаляющихся сообщений из диалогового окна через заданное время. Срок хранения сообщений будет устанавливаться каждым владельцем аккаунта WhatsApp индивидуально.

Точная дата появления новой функции еще не раскрывается, но уже известно, что вместе с обновлением программа перестанет быть доступной для владельцев смартфонов с устаревшим программным обеспечением ОС. Однажды зайдя в свой аккаунт пользователи просто не смогут им воспользоваться. Разработчики отмечают, что создать новый акк на устаревшей системе также не выйдет.

Екатерина Цой