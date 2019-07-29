Создатели популярного приложения готовят для своих пользователей сюрприз, сообщает DEITA.RU.

По информации портала WABetaInfo, в WhatsApp обзаведётся несколькими новыми функциями уже в самое ближайшее время. Правда, оценить их пользу пока смогут лишь владельцы Айфонов.

Новые возможности заработают у тех, кто обновит мессенджер до последней версии. Такие пользователи смогут видеть иконку в диалогах, которая будет сигнализировать о наличии проблем у их визави с тем, чтобы получить их сообщение. В таких случаях, разработчики сразу же предложат пользователю обновить версию приложения.

Также в WhatsApp может появиться возможность вносить изменения в уже отправленные файлы, типа картинок, аудио и видео, как это уже сейчас есть с текстом.

Дмитрий Шевченко