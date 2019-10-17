«Я извиняюсь за прямоту»: приморцы ополчились на дорожников

В инстаграм-аккаунте «Примавтодора» в ответ на рапорт об успешном ходе стройки дороги до Порта Восточный приморцы буквально закидали дорожников гневными комментариям, сообщает DEITA.RU.



По словам представителей «Примавтодора», сейчас ремонт дороги Артем–Находка–Порт Восточный идет после поворота в сторону поселка Врангель со 147 по 153 километры.

Укладка асфальта начата на 151-м километре дороги. Ранее здесь фрезой был снят старый слой асфальтобетона. Дорожники наносят выравнивающий слой асфальтобетона, после него будет еще два слоя: по 5 и 7 сантиметров.

Всего на этом участке будет отремонтировано 5,5 километров дорожного полотна.Все бы хорошо, но людей такие «достижения» волнуют мало. Дорожникам раз за разом указывают на провалы в их работе.

Их упрекают в том, что в соцсетях они устраивают «выступление» по каждому отремонтированному участку. Пользователь с ником evoracealex пишет, что сам стал свидетелем того, как содранные участки дороги от Находи до Врангеля просто стояли 2 недели.

Буквально на днях их залили смолой метров на 500 в обе полосы и положили за 3 дня всего 50 метров асфальта. По мнению подписчика, это ничтожно мало. Так же он упрекает дорожников в том, что они постоянно курят - и только кто нибудь один несчастливый машет лопатой.

Хоть и в довольно жесткой форме, но сотрудники «Примавтодора» получают таким образом обратную связь. Сразу несколько комментаторов требуют срочно отремонтировать дорогу в районе Домашлино. По их словам, дорога там превратилась в кочковатый ад, машины днищем цепляют остатки асфальта.

Кроме того, приморцев возмущает сам подход к процессу. Люди уверены: во всем мире дороги делают раз и на долго. А у нас -миллион раз и ужасно. Опять же, вопрос к бюджету - ведь просить денег у государство у нас любят много и часто.

Напомним, буквально в прошлом месяце вице-премьер Максим Акимов и руководитель Минтранса Евгений Дитрих жестко раскритиковали губернаторов тех регионов, где были сорваны сроки ремонта автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет федеральных средств. Под раздачу попал и глава Приморского края.

Помимо Кожемяко, «втык» получили главы Забайкалья, Тувы, Крыма, Сахалина и даже Чечни.

Василий Кучин