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«Я напишу Ди Каприо»: Поклонская откровенна в Инстаграм
Как отметила в своем Instagram депутат Госдумы Наталья Поклонская, экологическая проблема в стране действительно существует, но одними спорами ее определенно не решишь, сообщает DEITA.RU.
Наталья призналась, что ежедневно получает сотни писем от обеспокоенных и неравнодушных граждан, в которых поднимаются такие больные и волнующие всех россиян темы, как масштабная вырубка лесов, повсеместные завалы мусора, загрязнение воздуха, рек, озер и акватории Черного моря. Кроме того, она отмечает, что большинство хронических заболеваний у людей являются следствием именно плохой экологии.
Наталья считает, что подобные проблемы устроило само человечество, вспоминая Чернобыльскую катастрофу с последующим замалчиванием этого вопроса коммунистами.
Также депутат отметила пристальное внимание президента на экологическую ситуацию в Крыму, в частности сохранение Байкальской косы и озера Донузлав. А вот вопрос о незаконной добычи и вывозе песка в этих районах остались без ответа.
«Но мы не отступим!», - говорит Наталья. – «А если опять не сработает — буду обращаться к Леонардо Ди Каприо. Пусть актёр-эколог помогает спасать природные чудеса Крыма».
Многие россияне поддержали Поклонскую:
«На счёт вырубки лесов, такое отношение как будто это не наша земля.»
«Я Вас уважаю и поддерживаю, Наталья Владимировна!»
«Красотуля!» - пишут они.
А кто-то предложил обратиться за помощью к «крепкому орешку» Брюсу Уиллису.
Ирина Елкина