«Я не кашлял»: из-за коронавируса в сети появился шуточный словарь

«Благодарю, врача вызывать не надо» - перевод подобных фраз публикуют в пабликах Приморья, сообщает DEITA.RU.

В связи с большим ажиотажем, вызванным распространением коронавируса из Китая, в сети появляется всё больше «мемов» и иных шуток. Одной из таковых стал русско-китайский мини-переводчик на случай пребывания россиянина в Китае.

Ряд фраз позволит россиянину пообщаться с китайскими медиками. В словарике предусмотрены даже негативные фразы: «Вы не врач, вы вредитель», «Я плюнул вам в рис».





Стоит отметить, что специалист в области китайского языка подтвердил, что перевод правильный, за исключением одной фразы. Эксперт отметил, что фразу «Цзоу кай ба» уместнее переводить как «Пошёл вон отсюда».

На данный момент, согласно официальному порталу здравоохранения Китая, в стране насчитывается 2902 человека, поражённых коронавирусом.

Софья Корф