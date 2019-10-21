«Я ничего не должен» — скандал разгорелся в столичном автобусе

В субботу, 19 октября, во Владивостоке водитель удерживал пассажира, который хотел заплатить за проезд с помощью банковской карты, но терминала в общественном транспорте не оказалось, сообщает DEITA.RU.

Видеоролик конфликта был опубликован в социальных сетях, на нем видно, что водитель не выпускает пассажира из автобуса, говоря ему о том, что тот должен заплатить за проезд. В свою очередь пассажир ссылается на законодательство и просит предоставить ему терминал для оплаты.

На это водитель заявил, что терминала нет, но пассажир может перевести ему с помощью приложения Сбербанк.Онлайн. Однако данного приложения у пассажира нет. Водитель требовал с пассажира наличные средства и заявлял, что у того они обязательно должны быть, мужчина оставался на своем и говорил готов оплатить картой. После водитель автобуса позвонил начальнику, который на громкой связи объяснил, что терминалов не хватило на все автобусы.

В итоге конфликт завершился тем, что водитель выпустил пассажира, не взяв с него оплаты, и добавил, что пусть все остается на совести мужчины. Инцидент произошел на Чуркине на остановке Запорожская, номер автобуса ВО 652, маршрут №74.

Отметим, что накануне администрация города Владивостока на своем сайте дала информацию о том, что все пассажирские автобусы оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда. Ранее их не хотели устанавливать перевозчики из-за низкой стоимости проезда.

Напомним, что в конце сентября стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась, так проезд в автобусе подорожал до 28 рублей, в электротранспорте до 20 рублей. Отметим, что всего в ДФО терминалами оборудовано более двух тысяч автобусов.

Иван Юрьев