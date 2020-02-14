«Я плакала, а он улыбался»: пассажирка такси рассказала об инциденте

Участница недавнего скандала с таксистом фитнес-тренер Яна Данькова рассказала свою версию событий, поделившись подробностями в своем Instagram, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По словам девушки, жизнь может круто измениться в одночасье и сделать тебя знаменитой даже из-за одного маленького происшествия. Из-за шока от случившегося Яна долго не выходила на связь с фолловерами, но сейчас готова поделиться своей историей и распространить «реальную ситуацию», обратив внимание на то, что «РЕАЛЬНО происходит в такси» и в какой опасности находятся ничего не подозревающие пассажиры.

Как отметила фитнес-тренер, утром она спешила на работу, и для нее было критически важно прийти туда вовремя, ведь ее ждали клиенты, которых она не могла подвести. Однако водитель почему-то долго не трогался с места, а на вопрос девушки «можно ли ехать быстрее» ответил, что только если она заплатит дополнительно.

«Меня насторожило, но решили ехать обычно. Тем более, ещё был небольшой запас времени к началу работы», - говорит Яна.

Далее девушка отмечает, что телефон стал подавать сигналы о том, что счетчик все еще работает, а поездка так и не началась. И когда она поинтересовалась, что не так, почему так происходит, водитель начал разговаривать очень грубо.

По ее словам, это была самая настоящая провокация и манипуляция. Таксист вел себя ужасно и включал камеру именно в тот момент, когда ему было это выгодно.

«Я уже опаздывала на работу, страх остаться одной на шоссе меня просто раздавил. В панике я не знала, что делать и как спасаться. Конечно, я очень сожалею, что так себя повела. Нельзя реагировать на негатив негативом», - призналась Яна.

В конце она отметила, что теперь долго не будет пользоваться такси. А также переживает из-за того, что теперь ей везде пишут, просят дать комментарии и даже угрожают. Но ни у кого не возник вопрос: «а что нужно было сделать, чтобы довести человека до такого состояния»?

Напомним, что видео с агрессивным поведением Яны в такси облетело весь Интернет. На нем девушка ведет себя не совсем адекватно, дерется, громко кричит и оскорбляет водителя. Сам таксист при этом реагирует достаточно спокойно, вежливо объясняя пассажирке, что никуда дальше не поедет.