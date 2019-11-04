«Я тебе сейчас всеку»: «красного губернатора» прогнали с митинга

Конфузом завершилось выступление экс-кандидата в главы Приморского края, так называемого «красного губернатора» Андрея Ищенко на митинге в Екатеринбурге, сообщает DEITA.RU.

Пока Комитет Приморского краевого отделения КПРФ принял решение об исключении Андрея Ищенко из партии за дискредитирующие высказывания, сам «красный губернатор» путешествует по стране. Он неожиданно появился на митинге против мусорного полигона под Сысертью.

Проблема волнует людей серьезная и вполне конкретная. Протестующие категорически против появления мусорного полигона рядом с жилым массивом, рядом с заповедным лесом, рядом с местом отдыха. Но Андрей Ищенко начал совсем издалека, рассказав про «девушку по имени Россия», «меч правды» и «раковую опухоль» страны.

Продолжил «красный губернатор» исторической «байкой» про Сталина, который якобы отправил бомбардировщик с иконой облетать Москву в декабре 1941 года. Прямых подтверждений тому современная историческая наука не имеет, и более логичным считается, что оперативную обстановку под Москвой изменили свежие дивизии из внутренних округов: сибирские, дальневосточные, казахстанские, а не какая-то икона, пусть и очень важная.

«Ближе к теме, вы неправильно говорите, причем тут Сталин?», - закричали граждане, ждущие конкретного обсуждения конкретной проблемы мусорного полигона. «Я тебе сейчас всеку!» - заорал кто-то из толпы, и микрофон от Ищенко передали следующему спикеру.

Дмитрий Санников