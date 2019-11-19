«Я в шоке» — скорость воровства денег возмутила россиян

Ущерб по коррупционным уголовным делам, в рамках которых уже завершено расследование, составил порядка 102 миллиардов рублей, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал представитель МВД России Дмитрий Севастьянов.

Согласно полученным данным, был сделан шокирующий вывод. Ежемесячно из бюджета утекает свыше 12,75 миллиарда рублей. Ежедневно — 475 миллионов рублей, а если считать ежечасно, эта сумма достигает 1,7 миллиона рублей.

Для лучшего понимания, Севастьянов отметил, что ущерб от выявленных коррупционных преступлений за восемь месяцев текущего года равен бюджету Воронежской области.

В социальных сетях ужасаются, опубликованным данным. «Я в шоке», — пишут люди.

«А говорят: в стране денег нет. Больным детям смс собираем на лечения, пенсионеры с копейки на копейку перебиваются. Воровство как было, так и будет, и никто ничего не будет делать».

«Как сказал один известный комик, если бы отрубали руки, то все наши чиновники были бы безрукие».

«Толи ещё будет, перед апокалипсисом вероятно. Что там Ванга предсказала?»

«Россия опережающая страна!»

«А не пора ли всех этих воров и их родственников уволить с конфискацией, а других набрать с ужесточением закона о воровстве именно чиновников».

«Так на Колыме не хватает рабсилы для добычи золота. Вот их всех, без разбора, побыл чиновником год, на Колыму лет на 10, без права переписки».

«Такими темпами нам сложно будет помогать Сирии и Венесуэле. Уважаемые чиновники, одумайтесь. Эти страны ждут нашу помощь».

Екатерина Брязгунова