Почему Минфин хочет сделать людей счастливыми, что волнует главного экономиста России и за что Максима Орешкина невзлюбили в правительстве - в обзоре DEITA.RU.



Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин - министр специфический, даже можно сказать - скандальный. Уверенности в себе политику не занимать. По его утверждениям, в правительстве его не очень любят. Нельзя сказать, что Орешкин уж очень популярен и у народа. Почему деятельность министра вызывает вопросы? DEITA.RU вспоминает громкие высказывания главного экономиста страны.

Впрочем, надо оговориться. Должность у Орешкина - «расстрельная». Говорить приходится правду, хоть зачастую и неприятную.

Самый противоречивый тезис Орешкина прозвучал на Столыпинском форуме. Там чиновник призывал отказался от «светлого настоящего» ради успешного будущего.

«Это осознанная политика - жертвовать настоящим, чтобы ВВП рос. Поэтому экономический рост, хотя все думают, что это что-то приятное, на самом деле, болезненный процесс. Спортсмены говорят: no pain, no gain. То же самое касается экономики", - отметил министр. Речь шла о пенсиях, которые сельскому населению Китая вообще раньше не платили.

Однако в интервью «Российской газете» Орешкин высказывался уже совершенно о других ориентирах.

«Мы вошли в ту зону, где конкуренция между странами повышенная. Нашими соседями, прямыми конкурентами по рейтингу стали Франция, Голландия, Швейцария, Япония и понятно, что они также активно улучшают условия ведения бизнеса. Для движения вперёд нужно быть лучше, чем они» - заявил он.

Еще до назначения главой Минэкономразвития Орешкин говорил громко и прямо. От начала санкций российская экономика серьезно страдала, но Максим Станиславович успокоил. «Исчерпания Резервного фонда — нет рисков. Большего расходования — риски есть, исчерпания — нет».

Так вот - министра невзлюбили даже в правительстве России. Да только эта «нелюбовь» Орешкину льстит. «Министерство экономики должно быть такой занозой у всех министерств. На самом деле многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие», - утверждает он.

События в Крыму внушали Максиму Станиславовичу оптимизм. В 2014 году, когда все произошло, Орешкин (тогда - директор департамента долгосрочного стратегического планирования) заявил о шикарных перспективах полуострова.

«Крым дает не только расходы, это не «черная дыра». У него есть своя доходная база, которая с каждым годом будет увеличиваться. Цены поднимутся, зарплаты и пенсии подрастут. Будет расти объем товаров и услуг. По оценкам, потенциал ВРП региона на ближайшие годы может составить $20–25 млрд, речь идет о перспективе в пределах пяти лет».

Согласно докладам Росстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в Крыму по всем организациям на сентябрь 2018 года равнялась 28 тысячам 465 рублям, в том числе в городе Севастополе – 30 тысячам 972 рублям. Для сравнения, в Приморье среднемесячная зарплата в прошлом году превысила отметку в 35 тысяч рублей.

Еще в бытность сотрудником Минфина Орешкин озвучил, наверное, главный тезис. «Минфин хочет, чтобы люди были счастливы. Мы не политики. Наша задача — показать: вот решение, у него есть плюсы и минусы, вот другое решение — у него другие» - сказал он.

С 2016 года 36-летний министр с переменным успехом возглавляет Минэкономразвития. По стране выводы сделать трудно, а вот с личным экономическим развитием у него все в порядке. Согласно открытым данным, общая сумма годового дохода Орешкина за 2016 год составила 16,5 млн рублей, за 2017 год — 20,9 млн рублей.

Василий Кучин