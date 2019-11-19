«Яблочко» разобрали на детали: танцевальный мастер-класс состоялся в Приморье

В преддверие очного этапа Всероссийского конкурса «Весна священная» во Владивостоке состоялся мастер-класс, посвященный необычным элементам хореографии, сообщает DEITA.RU.

Мастер-класс состоялся во Владивостокском городском Дворце детского творчества. В аудиториях учреждения сначала рассказали о теоретических моментах хореографии, в числе прочих танцев, знаменитое «Яблочко» буквально разобрали на детали. Затем слушатели переместились в зрительный зал, где смогли наглядно увидеть необычные и редко используемые элементы хореографии. Собравшимся тематика знакома – Дворец детского творчества принял в этот вечер танцевальные коллективы из Лесозаводска, Кемерово, Нерюнгри и Магадана.

Гости подробнее узнали и о заслуженном коллективе Приморского края – ансамбле «Плясунья», который отметит в следующем году юбилей – 35 лет с момента создания. Образцовый ансамбль народного танца «Плясунья» является лауреатом Всероссийских и международных конкурсов России. На протяжении тринадцати лет художественным руководителем ансамбля является Юлия Горбунова.

«Сегодня мы принимали гостей конкурса «Весна священная», это проект фонда Илзе Лиепа. Ребята приехали из разных городов, из Магадана, Иркутска, Якутии и сегодня посетили наш коллектив. Мы их познакомили с вьетнамским танцем, с эвенкийским танцем, а также показали наш русский хоровод, который готовится к участию в чемпионате по народному танцу в январе в городе Москва», - рассказала Юлия Николаевна.

Гости Дворца детского творчества не только с удовольствием оценили танцы своих «коллег» из Приморья, но и после мероприятия активно пообщались на разные темы.

Софья Корф