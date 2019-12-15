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«Яблоки на снегу» созрели в декабре

яблоки

Декабрьские «яблоки на снегу» сфотографировала петербурженка, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», фотографиями зимнего урожая поделилась в социальных сетях жительница Петроградского района Петербурга.

В самый разгар декабря во дворе одного из домов женщина сфотографировала яблоню. Наперекор всем зимним стужам дерево ломится от количества плодов.

Самым популярным комментарием к посту стали треки «яблоки на снегу» и шутки относительно этой темы.

Ранее DEITA.RU сообщало, что рекордный урожай не спас россиян от серьезного подорожания яблок. Чаще всего цены на фрукты, в том числе яблоки, начинают расти в ноябре, однако в этом году они увеличились еще в разгар сбора урожая – в октябре.

Дмитрий Санников

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