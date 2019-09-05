Российское сообщество любителей комиксов запустило два ироничных хештега #ядебил и #ячитаюкомиксы в ответ на оскорбительное высказывание главы Минкульта РФ Владимира Мединского. Об этом сообщает DEITA.RU.

К акции протеста в одной из популярных социальных сетей уже присоединились сотни россиян разных возрастов и профессий: от школьников и продавцов комиксов до врачей и учителей. Каждые пятнадцать минут в среднем в сети появляются тридцать новых постов.

«Когда взрослые люди читают комиксы - это убожество. А когда смотрят [цензура] в виде сериалов и шоу по ТВ - это что? Просвещение? Культурный досуг?», «Люди, считающие комиксы «картинками для детей или для дебилов», похоже, не способны воспринимать мир визуально. У них закрыты глаза. А с закрытыми глазами не видно, как глупо ты выглядишь. Потому что только глупый человек называет что-то дебильным, не разобравшись», «Хоть комиксы и являются частью современного искусства, я как дипломированный магистр культурологии должна сделать свой каминг-аут - #ядебил и #ячитаюкомиксы», - высказываются пользователи соцсети.

Напомним, минувшим днем министр культуры сказал журналистам, что комиксы придуманы для детей и тех, кто не умеет читать. Тогда же глава Минкульта предложил читающим комиксы взрослым признать, что они дебилы.

Позже российские СМИ заменили изначальную цитату Мединского на более цензурную со словом «убожество» вместо «дебилы».

Екатерина Цой



