Новости
Новые ПДД предложили ввести в России – список
6 Январь 2020, 11:43
Ядерная война может начаться из-за Трампа - депутат Госдумы
6 Январь 2020, 11:13
«Как скоты»: комментаторы встали на защиту водителя автобуса
6 Январь 2020, 10:47
Неизвестного, расстрелявшего детей, ищет Следком
6 Январь 2020, 10:12
Дорогой внедорожник подожгли соседи
6 Январь 2020, 09:45
Стало известно, где во Владивостоке принимают елки на переработку
6 Январь 2020, 09:15
Цены на жилье в России могут вырасти на треть
6 Январь 2020, 08:15
Синоптики подтвердили ухудшение погоды на Рождество
6 Январь 2020, 07:15
Ядерная война может начаться из-за Трампа - депутат Госдумы
Политики всего мира замерли в ожидании – чем закончится
конфликт США и Ирана, сообщает DEITA.RU.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал конфликт между Ираном и США. По мнению парламентария, агрессивное и непредсказуемое поведение Штатов приведет к тому, что Иран начнет наращивать ядерную мощь.
Как отметил Александр Шерин, отказ Ирана от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке – это последний шаг и полностью вина Трампа. Теперь Тегеран может начать создавать ядерное оружие – ведь никакие договоренности их не сдерживают.
Более того, недоверие к США напряженная обстановка заставят власти Ирана тратить на вооружение все больше денег. Перемирие, считает депутат, практически недостижимо: вряд ли даже будущим президентам США удастся договориться с Тегераном и убедить их заключать новые договоры.
Елена Миронова