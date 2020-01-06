Ядерная война может начаться из-за Трампа - депутат Госдумы

Политики всего мира замерли в ожидании – чем закончится конфликт США и Ирана, сообщает DEITA.RU.



Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал конфликт между Ираном и США. По мнению парламентария, агрессивное и непредсказуемое поведение Штатов приведет к тому, что Иран начнет наращивать ядерную мощь.

Как отметил Александр Шерин, отказ Ирана от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке – это последний шаг и полностью вина Трампа. Теперь Тегеран может начать создавать ядерное оружие – ведь никакие договоренности их не сдерживают.

Более того, недоверие к США напряженная обстановка заставят власти Ирана тратить на вооружение все больше денег. Перемирие, считает депутат, практически недостижимо: вряд ли даже будущим президентам США удастся договориться с Тегераном и убедить их заключать новые договоры.

Елена Миронова