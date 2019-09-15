Ядерный буксир готовит Рогозин

Роскосмос заказал разработку двигателя для космического буксира, на который установят ядерную энергоустановку мегаваттного класса, сообщает DEITA.RU.

Как следует из документации, размещенной на официальном сайте госзакупок, цена контракта составляет 525,6 миллионов рублей. Экспериментальное подтверждение работоспособности макета роторного магнитоплазмодинамического двигателя должно быть проведено к 30 марта 2020 года.

Ранее сообщалось о планах Росатома изготовить к 2018 году опытный образец ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, предназначенной для полетов в дальнем космосе.

Дмитрий Санников