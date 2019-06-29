Странная информация о корейском ядерном топливе распространяется в российских социальных сетях. Вагоны с неким странным грузом якобы замечены в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Сегодня, 29 июня, в паблике vdk_news в Istagram размещен пост о том, что якобы на железнодорожной станции в Шкотовском районе Приморского края женщина ждала электричку и невольно стала разглядывать груз на платформах стоящего рядом грузового состава.

«На платформах стояли очень качественно прикрученные ёмкости. Моих познаний английского хватило, чтобы перевести надписи Nuclear fuel (Ядерное топливо). Собственник: Корея. Значки радиации на каждом контейнере тщательно заклеены. Что это за груз? Безопасен ли он? Куда его везут? Не закапывают ли грубо говоря где-нибудь у нас? Пожалела, что не было с собой дозиметра», — делится впечатлениями от субботнего дня гражданка.

Стоит отметить, что фото таблички, якобы размещённой на железнодорожных цистернах, вызывает много вопросов: все надписи на ней выбиты на металле, кроме «корейское ядерное топливо».

К тому же, товары из Южной Кореи обычно маркируют Republic of Korea. А если Северная Корея вдруг берётся писать на английском языке, то пишет DPRK. Однако ни одной, ни другой надписи на распространяемом фото нет. Кроме того, обычно ж/д составы не подходят вплотную к пассажирским перронам, так, чтобы сделать такую фотографию таблички, нужно было бы спрыгнуть с полутораметровой высоты и пересечь пару железнодорожных путей. Чего не сделаешь ради любопытства.

Тяжело предположить, насколько объектива опубликована в соцсетях информация, но очевидно то, страх жителей перед мирным и не очень атомом только усилился после скандала со строительного могильника в Фокино, в котором было замешан не корейское, но японское топливо.

Михаил Светлов











