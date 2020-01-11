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Якутские виды спорта стали самыми популярными в России
В рейтинг самых популярных видов спорта России вошли сразу три якутских, сообщает DEITA.RU.
По сообщению Минспорта в социальных сетях, самый популярный национальный вид спорта – это «мас-рестлинг», который представляет собой перетягивание палки. Им в стране увлекается почти 13 тысяч человек. Почти 7 тысяч занимается якутской борьбой – хапсагай. А особые, якутские прыжки занимают четвертую строчку рейтинга – ими занимается около 3,5 тысячи спортсменов. На третьем месте хуреш – национальная тувинская борьба – ей в стране занимается почти 6 тысяч человек.
Представитель ведомства отметил, что национальные виды спорта – отличная деятельность не только для физического состояния, но и для укрепления характера, увеличение интереса к традициям народа и страны.
Александра Маслова