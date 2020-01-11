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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Якутские виды спорта стали самыми популярными в России

футбол, спорт

В рейтинг самых популярных видов спорта России вошли сразу три  якутских, сообщает DEITA.RU.

По сообщению Минспорта в социальных сетях, самый популярный национальный вид спорта – это «мас-рестлинг», который представляет собой  перетягивание палки. Им в стране увлекается почти 13 тысяч человек. Почти 7 тысяч занимается якутской борьбой – хапсагай. А особые, якутские прыжки занимают четвертую строчку рейтинга – ими занимается около 3,5 тысячи спортсменов. На третьем месте хуреш – национальная тувинская борьба – ей в стране занимается почти 6 тысяч человек.

Представитель ведомства отметил, что национальные виды спорта – отличная деятельность не только для физического состояния, но и для укрепления характера, увеличение интереса к традициям народа и страны.

Александра Маслова

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