Ялду празднуют в исламской стране

Праздник Ялда отметили в республике Иран, сообщает DEITA.RU.

Как известно, Иран – одна из немногих теократий в мире. Здесь по конституции провозглашена исламская республика. Однако, как пишет РИАФАН, Ялда к исламу отношения не имеет. Слово «Ялда» в переводе на русский означает «рождество». Древние иранцы верили, что в последнюю ночь осени родился бог Митра (то есть солнце).

С приходом ислама сакральная составляющая праздника была ликвидирована, но сам праздник остался. Иранцы считают, что то, что не запрещено Аллахом, то разрешено. А Ялда призывает к милосердию, благим усилиям, почитанию старших, что вполне соответствует шариату.

В праздник Ялда иранцы собираются в доме бабушек и дедушек и угощают друг друга фруктами и сладостями. Особое место на столе занимают гранаты и арбузы — символы солнца, изобилия и здоровья.

Дмитрий Санников