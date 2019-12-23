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Ялду празднуют в исламской стране
Праздник Ялда отметили в республике Иран, сообщает DEITA.RU.
Как известно, Иран – одна из немногих теократий в мире. Здесь по конституции провозглашена исламская республика. Однако, как пишет РИАФАН, Ялда к исламу отношения не имеет. Слово «Ялда» в переводе на русский означает «рождество». Древние иранцы верили, что в последнюю ночь осени родился бог Митра (то есть солнце).
С приходом ислама сакральная составляющая праздника была ликвидирована, но сам праздник остался. Иранцы считают, что то, что не запрещено Аллахом, то разрешено. А Ялда призывает к милосердию, благим усилиям, почитанию старших, что вполне соответствует шариату.
В праздник Ялда иранцы собираются в доме бабушек и дедушек и угощают друг друга фруктами и сладостями. Особое место на столе занимают гранаты и арбузы — символы солнца, изобилия и здоровья.
Дмитрий Санников