Яма все глубже: кто и почему бежит с Дальнего Востока

Рейтинг РИА Новости по демографии в России за 2019 год отражает суть происходящего, и расклад явно не в пользу Дальнего Востока, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно статистке, хуже всего дела обстоят в Магаданской области и ЕАО. Еврейская автономная область замыкает рейтинг с - 3,72 процента за год. Перед ней Магадан с - 3,53. Люди из этих краев убегают в поиска лучшей жизни, да и оставшиеся не спешат пополнять региональную популяцию.

Далее идут Забайкальский край и Амурская область, на 59 и 57 месте соответственно. В среднем каждый год население убывает на полтора процента.

В нижней середине рейтинга дальневосточные флагманы - Приморье и Хабаровский край. За год Приморский край лишился 13,5 тысяч жителей и занимает 51 место. Хабаровский край потерял чуть более десяти тысяч и занимает 46 позицию.

Получившая недавно нового губернатора Камчатка занимает 33-е место. Она потеряла 0,44% населения. Перед новым главой региона Владимиром Солодовым стоит задача наладить ситуацию. Но пока что он попадает только в топы регионального медиарейтинга.

Как и в ситуации со строительством, статистику спасают Сахалин и Якутия. Республика Саха находится на 18 месте. Но это вполне объяснимо, на территории преобладает традиционный уклад общества, который неформально гласит «плодитесь и размножайтесь». Да и приезжих в Якутии не очень-то любят. В целом положительный баланс свойственен почти всем национальным республикам.

А вот Сахалин занимает достойное 20 место. Это связано с тем, что в регион по-прежнему приезжает много людей на заработки, да так и остаются, вдохновившись красотой острова и обаянием островитянок и островитян.

Что касается общероссийского рейтинга, то первые три сточки по приросту населения занимают Севастополь, Ингушетия и Чечня. Там количество населения растет в среднем на 5 процентов в год. Для Дальнего Востока - цифры космические.

Напомним, вместе с рейтингом демографии опубликована статистика по вводу в эксплуатацию нового жилья. Статистика удручает - дальневосточные регионы уверенно занимают последние строчки.

Ни дальневосточные гектары, ни льготные ипотеки, ни ТОРы и Свободный порт, ни субсидии и премии - ничего не помогает переломись печальную ситуацию с качеством жизни на Дальнем Востоке. Обилие трудовых возможностей и новых вызовов вкупе с достойной зарплатой разбивается о банальное отсутствие инфраструктуры. Та же история - про гектары среди чистого поля.

Миллиарды федеральных денег улетают в трубу, ведь предлагаемые блага не подкреплены самым необходимым.

Газификация, доступная медпомощь, новые школы и детские сады, доступное жилье - без самого необходимого людей не заманишь в далекие земли даже миллионными премиями.