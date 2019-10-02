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Ямы на свежем асфальте заметили жители столицы
2 Октябрь 2019, 08:45
Только две недели назад мэрия отрапортовала о ремонте этих
улиц, сообщает DEITA.RU.
Во Владивостоке полным ходом идем ремонт дорог, который дорожники не успели провести в срок – летом. Крайний срок окончания работ – 1 ноября.
Ряд улиц уже в новом асфальте. Однако качество работ местами шокирует приморцев. В паблике dps_control разместили фото, на которых видно – свеженький асфальт на Жигура покрылся огромными ямами. Причина, как и много лет до этого – течи воды. Видимо, и в этом году с ними ничего не сделали.
Елена Миронова
Источник изображения: dps_control
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