Ямы на свежем асфальте заметили жители столицы

Только две недели назад мэрия отрапортовала о ремонте этих улиц, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке полным ходом идем ремонт дорог, который дорожники не успели провести в срок – летом. Крайний срок окончания работ – 1 ноября.

Ряд улиц уже в новом асфальте. Однако качество работ местами шокирует приморцев. В паблике dps_control разместили фото, на которых видно – свеженький асфальт на Жигура покрылся огромными ямами. Причина, как и много лет до этого – течи воды. Видимо, и в этом году с ними ничего не сделали.

Елена Миронова