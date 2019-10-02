telegr wh call

Новости

Ямы на свежем асфальте заметили жители столицы

2 Октябрь 2019, 08:45

Синоптики сказали, какой будет погода в начале октября

2 Октябрь 2019, 08:15

Столица на сутки останется без холодной воды

2 Октябрь 2019, 07:45

Электричества не будет по этим адресам

2 Октябрь 2019, 07:15

Такую ошибку во время парковки совершает каждый водитель

2 Октябрь 2019, 06:30

Стало известно, какие вопросы будут задавать на переписи населения

2 Октябрь 2019, 05:45

На Первом канале рассказали, что происходит с Заворотнюк

2 Октябрь 2019, 05:00

Раскрыты 2 статьи, которых боятся инспекторы ГИБДД

2 Октябрь 2019, 04:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Ямы на свежем асфальте заметили жители столицы

2 Октябрь 2019, 08:45

яма

Только две недели назад мэрия отрапортовала о ремонте этих улиц, сообщает DEITA.RU.

Во Владивостоке полным ходом идем ремонт дорог, который дорожники не успели провести в срок – летом. Крайний срок окончания работ – 1 ноября.

Ряд улиц уже в новом асфальте. Однако качество работ местами шокирует приморцев. В паблике dps_control разместили фото, на которых видно – свеженький асфальт на Жигура покрылся огромными ямами. Причина, как и много лет до этого – течи воды. Видимо, и в этом году с ними ничего не сделали.

Елена Миронова

яма
Источник изображения: dps_control

Популярное

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

«Вилы точат» — заявление Матвиенко о пенсиях возмутило россиян

Власти разочарованы в развитии территории Фургала

«Единая Россия» подписала себе смертный приговор — политолог
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...