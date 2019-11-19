ЯмыТолстыйКот: хозяина кота Виктора могут сделать номинантом премии

Новую номинацию предложили ввести в премии «Звезда Дальнего Востока». Первым ее получателем хотят сделать хозяина известного «толстого кота» - Виктора, сообщает DEITA.RU.

Представитель дальневосточного полпредства Тимур Чернышев отметил, что некая общественная организация предложила наградить Михаила Галина новой номинацией «За доброту». Чиновник уточнил, что эта премия «Звезда Дальнего Востока», по большей части, имеет общественно-деловой формат, однако, в следующем году это предложение может быть рассмотрено всерьез.

Чернышев уточнил, что общественников можно будет награждать за добрые поступки. Номинантов при этом, скорее всего, будут определять народным голосованием.

Напомним, что история кота Виктора и его хозяина Михаила стала известна на всю страну после рассказа молодого человека о том, как он с полосатым любимцем путешествовал из Москвы во Владивосток. Кота не пропустили в салон самолета за превышение нормы веса на 2 кг. Михаил отказался везти друга в багажном отделении, и через знакомых нашел кошку похожего окраса, которая успешно прошла весовой контроль. Перед посадкой «дублера» отдали владельцу, а Виктор успешно отправился в приморскую столицу в салоне самолета. Вскоре этой историей заинтересовались не только приморские, но и федеральные СМИ.

Александра Маслова