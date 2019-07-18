Одна из самых технологичных компаний России нашла способ определения дохода граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

"Яндекс" готовит патент, который, по данным издания, позволит ей следить за уровнем дохода тех, кто пользуется её услугами и сервисами.

По предварительной информации, их заработок будут определять по профессии. Выяснить место работы пользователя не составит труда, если применить широкий спектр "шпионских" и следящих инструментов, например, подслушать окружающие его звуки и посмотреть какими приложениями он пользуется.

При этом в политике конфиденциальности корпорации указано, что она может не только самостоятельно использовать персональную информацию, но и передавать её рекламодателям и другим партнерам.

Дмитрий Шевченко