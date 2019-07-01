Компанию обвиняют в нарушении закона о конкуренции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Сразу несколько крупных интернет-компаний России пожаловались на работу крупнейшего отечественного поисковика. Такие ресурсы, как profi.ru, 2gis, ivi, Циан и Avito собираются подать коллективную записку в контролирующие ведомства с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Сама же компания "Яндекс" уверяет, что алгоритмы их поисковика отдают предпочтения в выдаче сервисам, которые связанные в первую очередь с ним самим.

Таким образом, по мнению компаний-лидеров в своих сегментах, "Яндекс" заменяет органическую выдачу за запросы пользователей своими сервисами, тем самым ограждая тех, кто ищет какую-либо услугу от конкурентов.

В своей записке компании предложили дать сторонним сервисам доступ ко всем формам поисковой выдачи на коммерческих условиях, одинаковых для всех участников рынка.

Дмитрий Шевченко