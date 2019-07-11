Большинство жителей Владивостока мечтает сменить профессию на воспитателя, сообщает DEITA.RU.



Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы россиян из разных регионов страны. Больше всего исследователей интересовали словосочетания с «где учат», вбитые в поисковую строку.

Так удалось выяснить, что большинство взрослых москвичей хочет получить образование аналитика. Жители Санкт-Петербурга мечтают о карьере стоматологов, Сочи - судей, Челябинска - полицейских.

Жители сразу нескольких городов, Калининград, Новосибирск и Барнаул, хотят быть таможенниками, а вот жители Краснодара, Иркутска, Красноярска и Воронежа мечтают быть проводниками в поездах.

Дальневосточники также не хотят стоить карьеру в популярных отраслях экономики. Жители Владивостока ищут, где учат на воспитателей, жители Хабаровска хотят быть пожарными, а жители Якутска - авиадиспетчерами.

Елена Миронова