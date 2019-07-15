"Яндекс.Такси" собирается перекупить и программное обеспечение, и колл-центры у компании "Везет", сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ. Соглашение заключено, на развитие сервиса такси по регионам выделят примерно восемь миллиардов рублей за три ближайших года.

"Яндекс.Такси" поясняет, что половина этой суммы уйдет на внедрение технологических новинок, повышающих безопасность пассажиров. Остальные средства выделят местным таксопаркам и водителям в поддержку.

Для граждан, как говорит новый владелец, способ вызова такси с помощью приложений останется прежним. А вот таксопарки и водители будут переведены на платформу Яндекса.

Анастасия Туркова