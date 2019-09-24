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Янукович собрался вернуться на Украину

24 Сентябрь 2019, 20:45

Украина

Скандальный экс-президент планирует своё возвращение, сообщает DEITA.RU.

Суд на Украине вынес заочный приговор бывшему президенту страны Виктору Яноковичу сроком на 13 лет заключения. Однако, данный факт не пугает экс-главу государства и, по словам его адвоката Юрия Ряболова, он вскоре собирается вернуться обратно в свою страну.

При этом, до его попадания обратно стороне защиты предстоит обжаловать приговор, чтобы возвращение Януковича не закончилось для него отправкой в места лишения свободы.

Напомним, что экс-президент Украины сначала был обвинён в измене родины, а затем и признан виновным в совершённых им преступлениях.

С 2014 года беглый президент проживает в России.

Дмитрий Шевченко

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