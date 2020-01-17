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6 Декабрь 2019, 18:15

Январские тезисы Мишустина: 9 первых шагов нового премьера

Михаил Мишустин

Будущий председатель российского правительства Михаил Мишустин на заседании Госдумы накануне, 16 января, обозначил основные приоритеты своей будущей работы.  ИА DEITA.RU внимательно слушало премьера и собрало 9 его январских тезисов.

Из программной речи главы кабмина можно выделить следующие ключевые вещи:

1.    Приоритет №1–  семья и дети, нужно повысить их качество жизни и уровень достатка. Мишустин будет внимательно следить за регионами, чтобы все деньги родителям уходили вовремя.  

2.    Повышение качества управления. Тут Мишустин цитирует президента: «Люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему». Ждем-с.

3.    Рост доходов граждан – притча во языцех и главный лейтмотив в последних выступления Путина. Сделать это можно, приняв законы для защиты капиталов россиян и создав новые рабочие места, считает новый премьер.

4.    Вернуть доверие между бизнесом и властью. Стратегическая задача, пом нению президента, однако пока количество малых и средних предприятий в России продолжает стремительно таять. У Мишустина есть рецепт: «убрать издержки, излишнее давление». Только «нужно понять — какое», добавляет премьер.

5.    Расставить приоритеты по расходам бюджета. Держать инфляцию не выше 4%. Интересно, какие приоритеты расставит новое правительство.

6.    Пресловутый «цифровой прорыв». Тот самый, который много лет обещал, но так и не сделал экс-премьер Дмитрий Медведев. Однако Михаил Мишустин в этом деле преуспел, судя по результатам его работы в ФНС.

7.    Поддержка аграрного сектора, увеличение экспорта сельхозпродукции. Видимо, жизнь на селе все-таки станет лучше, как поручал президент.

8.    Направить на развитие автодорог средства Фонда национального благосостояния. Главное в процессе избавления от одной из национальных бед – не нарваться на другую.

9.    Персональная ответственность чиновников. Тезис не нов и пока  не работает, за исключением громких коррупционных дел. До стадии законопроекта пока дошла только идея штрафовать до 50 тысяч рублей или дисквалифицировать зарвавшихся чиновников на срок до 3 лет за хамство в отношении граждан и «отрицание гособязательств по построению условий для жизни».

Светлана Алеутская

 

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