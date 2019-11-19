Японцам показали искусство портового дела по-приморски

Ведущие специалисты японской госкорпорации «JOGMEC» и компании «JFE Holdings» познакомились с техническими ноу-хау одного из главных рыбохозяйственных предприятий Дальнего Востока - ОАО «Владморрыбпорта». Подробнее об этом рассказывает DEITA.RU.

Как рассказали представители порта, встреча прошла в формате диалога - в ходе дискуссии делегация Японской ассоциации по торговле с Россией РОТОБО и сотрудники приморского предприятия обговорили дальнейшие пути развития внешнеэкономического сотрудничества в восточном направлении.

«Наше предприятие еще раз подчеркнуло свою заинтересованность в развитии взаимного сотрудничества с компаниями Японии и продвижении будущих и настоящих совместных проектов», - отметила заместитель коммерческого директора порта Татьяна Антипьева.

Также в ходе встречи российская сторона в лице технолога предприятия Александра Заболотного познакомила зарубежных гостей со своими ноу-хау в области увеличения грузооборота, технического обеспечения и перевалки грузов. А замначальника железнодорожной службы Александр Котов рассказал об особенностях профильной транспортной инфраструктуры во Владивостоке. Особенно японцев заинтересовало оснащение станции на мысе Чуркин.

«В результате встречи обеими сторонами были достигнуты договоренности по будущему сотрудничеству», - рассказали представители порта.

Кстати, высокие японские гости уже посещали Владморрыбпорт в год проведения Саммита АТЭС на острове Русский во Владивостоке.

Екатерина Цой



