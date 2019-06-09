Власти Японии пока не готовы ответить на предложение России о введении режима свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо, сообщает DEITA.RU по материалам Sankei.

Как отмечает японское издание, власти страны опасаются ввода безвизового режима по дипломатическим соображениям. Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.

Как утверждает японское издание, российская сторона желает достижения договоренностей о безвизовом режиме в ходе встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента Владимира Путина, которая планируется 29 июня в Осаке на полях саммита G20.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал японскую сторону не будоражить население страны возрастающим темпом обсуждения курильского вопроса между странами. Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что российская и японская стороны договорились не комментировать ход переговоров подробно.

Дмитрий Санников